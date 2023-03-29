Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artarak 446,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 15.227 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.502 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 7.141 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 8.992 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 26.469 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,4 artışla günü 1,0850 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0820'den işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sektörüne ilişkin endişeler azalsa da para politikalarına yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Avrupa'da yatırımcıların dikkatinin yeniden Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) atacağı adımlara çevrildiğini aktaran analistler, bölgede yarından itibaren yoğunlaşacak veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, Credit Suisse'i devlet yardımıyla satın alan UBS, 2011 ve 2020 yılları arasında UBS Üst Yöneticisi (CEO) olarak görev yapan Sergio Ermotti'nin göreve geri döneceğini açıklarken, USB Yönetim Kurulu'nun söz konusu kararı yeni zorluklar karşısında aldığı vurgulandı.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da nisan için GfK tüketici güven endeksi eksi 29,5 ile beklentilerin altında kalırken, günün geri kalanında ABD'de bekleyen konut satışları verileri takip edilecek.