İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 yükselişle 7.854 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 artışla 7.496 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,10 değer kazancıyla 9.318 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,36 primle 27.731 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, 1.1077 ile yaklaşık son bir yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1070 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, dünya genelinde merkez bankalarının faiz artırımlarını yakın zamanda sona erdireceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif seyrettiğini ifade etti.

Bugün ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Avrupa ve ABD'de merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.