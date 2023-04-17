Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artarak 468,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 15.875 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.908 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.544 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 9.392 puanda bulunurken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 28.034 puanda seyrediyor.

Cuma günü 1,1077 seviyesine çıkarak son 1 yılın en yüksek seviyesini test eden avro/dolar paritesi, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin şahin açıklamalarının ardından günü 0,5 azalışla 1,0990'dan tamamladı. Parite yeni haftaya ise yatay seyirle başladı.

Analistler, Avrupa'da düşüş eğilimine giren enflasyonun ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek üç toplantıda da 25'er baz puan faiz artışına gideceğinin tahmin edildiğini kaydederek, böylelikle bankanın faiz artırım döngüsünü tamamlayacağının beklendiğini söyledi.

ECB'nin para politikasına ilişkin yol haritasının netleşmesiyle Avrupa borsalarında risk iştahının arttığını kaydeden analistler, yükseliş eğiliminin bölge genelinde altıncı güne taşındığını bildirdi.

Analistler, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de bankalarla başlayan bilanço sezonunun yatırımcıların odağına yerleştiğini ve şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırmasının beklendiğini belirterek, bugün ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.