Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 465,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 15.944 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 7.763 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 7.412 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 9.204 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 27.335 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,2 azalışla günü 1,0980 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1,0930'da dengelendi.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık bazda yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin hemen altında artarken, yıllık enflasyon Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde resesyon endişelerinin risk iştahını törpülediğini belirterek, bugün gözlerin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, politika metnindeki sinyaller ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Analistler, BoE'nin gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü olduğunu ifade ederek, toplantı sonrası piyasalardaki beklentilerde oynaklığın artabileceğini vurguladı.

Bugün BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edilecek.