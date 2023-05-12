Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 465,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 15.860 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 7.760 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 7.433 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 9.243 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 primle 27.272 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,6 azalışla günü 1,0920 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0930'da dengelendi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) dün beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,5'e yükseltti. Böylece, peş peşe 12 kez faiz artırımında bulunan BoE'nin kararıyla ülkede faiz oranı, 2008'in ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü söyledi.

Dün borç limitine ilişkin açıklamalar yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin temerrüde düşmesi halinde bu durumun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağı uyarısında bulundu.

Öte yandan, BoE Başkanı Andrew Bailey, dün toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda ülkede artık resesyon beklemediklerini ve ılımlı bir büyüme görüleceğini belirterek, şartların gerektirmesi halinde faiz artışlarının sürebileceğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde, ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksinin takip edileceğini ifade ederek, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 büyürken, martta aylık yüzde 0,3 daralma gösterdiğini bildirdi.

Ayrıca, İngiltere'de sanayi üretimi martta aylık 0,7 artışla beklentileri aşarken, aynı dönemde ülkede dış ticaret açığı 16,4 milyar sterlin oldu.