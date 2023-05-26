Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artarak 458,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 15.824 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.609 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.258 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 9.143 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 26.482 puanda bulunuyor.

Dün düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla günü 1,0730 seviyesinden tamamladı. Parite şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0740'ta dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ve Avrupa ekonomisine ilişkin belirsizliklerle yatırımcıların temkinli davrandığını ifade etti.

Dün Almanya ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daralarak, teknik olarak resesyona girdi.

Analistler, bölgede yavaşlayan ekonomik aktiviteye karşın enflasyon tarafında istenilen sonuçların alınamamasının Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika alanını daralttığını belirterek, bu durumun bölgede fiyatlamaları zorlaştırdığını vurguladı.

Bugün ABD'de ise kişisel gelirler ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi mayıs ayı tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de perakende satışlar nisanda aylık yüzde 0,5 artışla beklentileri aşarken, yıllık ise yüzde 3 azalışla tahminlerin altında kaldı.