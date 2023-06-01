Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artarak 455 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 15.795 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.486 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 7.142 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 9.144 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 artarak 26.399 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, yüzde 0,2 azalışla 1,0670 seviyesinde işlem görüyor.

Avrupa'da dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün gözler, Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri "şahin" açıklamalarına devam ederken, ECB üyesi Olli Rehn, çekirdek enflasyonda istenilen yavaşlama gerçekleşmeden Banka'nın faiz indirimini düşünmeyeceğini belirtti.

Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un bugün Fransa'nın ülke notunu gözden geçirmesinin beklendiğini, olası bir not düşüşü olabileceğini ifade etti.

Bugün Almanya'da açıklanan verilere göre, mayıs ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 43,2'ye çıksa da daralmanın devam ettiğine işaret etti.

Günün geri kalanında, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Avro Bölgesi işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.