Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artarak 457,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 15.950 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.524 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 artışla 7.193 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 9.220 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artarak 26.689 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,0775 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve ABD'de borç limiti krizinin aşılmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD Senatosu, bugün borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onaylarken, limitin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmasını öngören tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Söz konusu gelişmelerle Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir izleniyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dünkü açıklamasında çekirdek enflasyonun zirveyi gördüğüne ilişkin net bir kanıt olmadığını belirterek, faiz artışlarının devam edeceğine işaret etmişti.

Faiz artışlarının enflasyonda düşüş eğilimini başlattığını ve bundan sonraki faiz artışlarında daha yavaş hareket etmeleri gerektiğini de vurgulayan Lagarde, "15 Haziran'daki toplantımızda yeni projeksiyonlarımızı oluşturacağız ve bu bize sıkılaşma politikamız için güncel resmi sunacak." ifadelerini kullandı.

ECB üyesi Fabio Panetta ise dün bir gazeteye verdiği demeçte, nihai faiz oranının şu anki seviyelerden uzak olmadığını bildirdi.

Öte yandan dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 6,1 oldu.