Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer artışıyla 461,86 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 16.042 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 primle 7.577 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 7.242 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 9.351 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 27.304 puanda bulunuyor.

Cuma günü yüzde 0,3 azalışla günü 1,0750 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,03 üzerinde 1,0753'te dengelendi.

Küresel piyasalar, ABD, Avrupa, Japonya ve Çin merkez bankalarının para politikalarının açıklanacağı haftaya temkinli başladı.

Analistler enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde belirsizliğin devam ettiğini aktararak, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

ECB'nin sene sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırmasının beklendiğini ifade eden analistler, atılacak adımlara ilişkin sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, bu hafta ECB'nin yanı sıra makroekonomik veri takviminin de yoğun olduğuna dikkati çekerek, teknik olarak resesyona giren Avro Bölgesi'nde ekonomik aktiviteye yönelik işaretlerin de önem arz ettiğini vurguladı.

Öte yandan, UBS, Credit Suisse'in satın almasının tamamladığını açıkladı.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu söyledi.