Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artarak 462,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 16.170 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 yükselişle 7.548 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.350 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 9.475 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 28.752 puanda bulunuyor.
Yükseliş eğilimini üst üste 10. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,1230 seviyesinde dengelendi.
Analistler, küresel piyasaların ABD'de önde gelen bankaların beklentilerden iyi gelen finansal sonuçlarının ardından pozitif bir seyir izlediğini ifade ederek, bugün bölgede açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantısında faiz artıracağına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin eylül ayında gerçekleştirilecek toplantıda hangi adımların atılacağına dair soru işaretlerini azaltabileceğini kaydetti.
Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 7,9 artışla beklentilerin altında kaldı.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini bildirdi.