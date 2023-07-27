Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artarak 468,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kazanarak 16.170 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.690 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 artışla 7.396 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 primle 9.654 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 29.255 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,3 artışla 1,1090 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1,1130'da dengelendi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izledi.

Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelere çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metninde ve Lagarde'ın açıklamalarında gelecek döneme ilişkin olası ipuçları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, ABD'de 2. çeyrek büyüme ve ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini belirtti.