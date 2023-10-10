CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2023 11:29

Son Güncelleme Tarihi 10 Ekim 2023 11:29

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 artarak 449,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,6 değer kazanarak 15.360 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 yükselişle 7.570 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 artışla 7.110 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 primle 9.280 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,5 değer kazancıyla 28.090 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,2 azalışla 1,0569 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda da yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0560'ta seyrediyor.

Küresel piyasalarda İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar, yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, Amerika Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları risk iştahının güçlenmesine neden oldu.

Analistler, bir süredir enflasyon ve resesyon ikileminde bocalayan dünya ekonomilerinde belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, Orta Doğu'da aniden yükselen tansiyonun emtia fiyatlarını yukarı yönlü etkilemesi kafaları karıştırsa da para politikası yapıcılarının "güvercin" yorumlarının, yatırımcıların endişelerini hafiflettiğini ifade etti.

Dün açıklamalarda bulunan Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) gerekli olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendirirken, "dikkatli bir şekilde ilerleyecek konumda" olduğunu belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 1 Kasım'daki toplantıda Fed'in yüzde 80 ihtimalle politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağı tahmin edilirken, Banka'nın yüzde 73 ihtimalle bu yıl politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Öte yandan, ECB yetkilileri, para politikasına ilişkin açıklamalarını sürdürürken, ECB üyesi Pablo Hernandez de Cos, son dönemde yapılan faiz artışlarının hala ekonomiyi etkilemeye devam ettiğini belirtti.

ECB üyesi Klaas Knot ise gelecek dönemde olası "şahin" adımlar atılmadan önce bankaların rezervlerinin sıkı bir şekilde incelenmesinin yararlı olacağını ifade etti.

Yarın Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri de yatırımcıların odağına yerleşirken, para piyasalarında, ECB'nin senenin geri kalanında politika faizini sabit tutacağı fiyatlanıyor.

Bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nda para politikasına yönelik vermesi muhtemel mesajların da varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Boru hattındaki sızıntı doğal gaz fiyatlarını yükseltti Boru hattındaki sızıntı doğal gaz fiyatlarını yükseltti 09 Ekim 2023 15:29
Almanya’da sanayi üretimi düşüşe devam ediyor Almanya'da sanayi üretimi düşüşe devam ediyor 09 Ekim 2023 13:19
Emtia piyasasında sert düşüşler görüldü Emtia piyasasında sert düşüşler görüldü 09 Ekim 2023 11:38
Brent petrolde Orta Doğu etkisi Brent petrolde Orta Doğu etkisi 09 Ekim 2023 10:39
Hong Kong’da Koinu Tayfunu nedeniyle borsada işlemlere ara verildi Hong Kong'da Koinu Tayfunu nedeniyle borsada işlemlere ara verildi 09 Ekim 2023 09:23
Fed üyesi: Faizlerin yeniden artırılması uygun olabilir Fed üyesi: Faizlerin yeniden artırılması uygun olabilir 09 Ekim 2023 08:53
Bakır madencilerinden talep uyarısı Bakır madencilerinden talep uyarısı 09 Ekim 2023 09:02
Fed üyesinden istihdam açıklaması Fed üyesinden istihdam açıklaması 09 Ekim 2023 08:57
Altın ithalatı son 4 ayın en düşük seviyesinde Altın ithalatı son 4 ayın en düşük seviyesinde 09 Ekim 2023 08:46
’Yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşacağımıza güveniyoruz’ 'Yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşacağımıza güveniyoruz' 09 Ekim 2023 08:50
Rusya’nın uluslararası rezervleri azaldı Rusya'nın uluslararası rezervleri azaldı 06 Ekim 2023 16:31
Euro Bölgesi’ndeki büyümenin toparlanması bekleniyor Euro Bölgesi'ndeki büyümenin toparlanması bekleniyor 06 Ekim 2023 16:08
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.023,49
%2,349
BORSA
1.004,70
%0,47
DOLAR
1.001,71
%0,1709
EURO
999,25
%-0,0749
ALTIN
988,09
%-1,1908
BORSA
1.008,35
%0,8345
DOLAR
1.015,60
%1,5598
EURO
990,64
%-0,9364
ALTIN
1.007,28
%0,7279
BORSA
1.034,43
%3,4431
DOLAR
1.016,66
%1,6655
EURO
971,97
%-2,8027
ALTIN
2.350,57
%135,0572
BORSA
1.491,28
%49,128
DOLAR
1.622,37
%62,237
EURO
1.634,35
%63,4345
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler