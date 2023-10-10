Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 artarak 449,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,6 değer kazanarak 15.360 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 yükselişle 7.570 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 artışla 7.110 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 primle 9.280 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,5 değer kazancıyla 28.090 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,2 azalışla 1,0569 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda da yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0560'ta seyrediyor.

Küresel piyasalarda İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar, yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, Amerika Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları risk iştahının güçlenmesine neden oldu.

Analistler, bir süredir enflasyon ve resesyon ikileminde bocalayan dünya ekonomilerinde belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, Orta Doğu'da aniden yükselen tansiyonun emtia fiyatlarını yukarı yönlü etkilemesi kafaları karıştırsa da para politikası yapıcılarının "güvercin" yorumlarının, yatırımcıların endişelerini hafiflettiğini ifade etti.

Dün açıklamalarda bulunan Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) gerekli olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendirirken, "dikkatli bir şekilde ilerleyecek konumda" olduğunu belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 1 Kasım'daki toplantıda Fed'in yüzde 80 ihtimalle politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağı tahmin edilirken, Banka'nın yüzde 73 ihtimalle bu yıl politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Öte yandan, ECB yetkilileri, para politikasına ilişkin açıklamalarını sürdürürken, ECB üyesi Pablo Hernandez de Cos, son dönemde yapılan faiz artışlarının hala ekonomiyi etkilemeye devam ettiğini belirtti.

ECB üyesi Klaas Knot ise gelecek dönemde olası "şahin" adımlar atılmadan önce bankaların rezervlerinin sıkı bir şekilde incelenmesinin yararlı olacağını ifade etti.

Yarın Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri de yatırımcıların odağına yerleşirken, para piyasalarında, ECB'nin senenin geri kalanında politika faizini sabit tutacağı fiyatlanıyor.

Bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nda para politikasına yönelik vermesi muhtemel mesajların da varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.