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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 12 Ekim 2023 11:43

Son Güncelleme Tarihi 12 Ekim 2023 11:43

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artarak 454,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 15.500 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 7.650 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.140 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 9.340 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 28.580 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,1 artışla 1,0620 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda da önceki kapanışına paralel 1,0620 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinde "güvercin" bir ton kullanmasıyla pozitif seyrini sürdürürken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri, yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ağustos ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarına göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e, gelecek 3 yıl için enflasyon beklentisi de yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e yükseldi.

Analistler, enflasyon beklentilerinin sınırlı da olsa artmasının, yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) beklentilere paralel olarak aylık yüzde 0,2 artış gösterirken yıllık yüzde 0,5 arttı. Öte yandan sanayi üretimi, aylık yüzde 0,7 azalırken, yıllık yüzde 1,3 artışla beklentilerin altında kaldı.

Bugün ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haftalık işsizlik başvuruları ve hazine nakit dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini bildirdi.

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