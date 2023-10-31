CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2023 10:58

Son Güncelleme Tarihi 31 Ekim 2023 10:58

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 yükselişle 431,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 14.717 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 kazançla 7.327 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 27.340 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 9.013 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 6.825 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay seyirle1,0610'da seyrediyor.

Dün Almanya'da yıllık enflasyon, ekimde yüzde 3,8'e inerek, Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, ülke ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 0,8 daralmasına karşın beklentilerden daha iyi performans gösterdi.

Söz konusu veriler bölgede enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların yavaş yavaş da olsa meyve verdiğine işaret ederken, ekonomik aktivitenin öngörülenden daha iyi olması resesyon endişelerinin sınırlı da olsa yatışmasına katkı sağladı.

Bugün de gözler Avro Bölgesi için büyüme ve enflasyon verilerine çevrilirken, petrol fiyatlarındaki gerileme de bölgede risk iştahının güçlü seyretmesine yardımcı oluyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık seyrin sürdüğünü belirterek, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugünkü toplantıda aldığı kararların piyasalarda oynaklığı artırdığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.

Öte yandan, BoJ, bugünkü kararında politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit bıraktı. Banka, artı-eksi yüzde 0,5 bulunan getiri eğrisi hedefini politika metninden kaldırırken, daha önce tavan fiyat olarak belirlediği yüzde 1 seviyesini ise bundan sonra referans noktası olarak alacağını duyurdu.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyonun yanı sıra ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Japon hükümeti Orta Doğu’daki gerilimden tedirgin Japon hükümeti Orta Doğu'daki gerilimden tedirgin 30 Ekim 2023 13:41
Fed faiz indirimlerine ne zaman başlayacak? Fed faiz indirimlerine ne zaman başlayacak? 30 Ekim 2023 13:23
Fed faizi yeniden sabit tutabilir Fed faizi yeniden sabit tutabilir 30 Ekim 2023 13:19
ECB üyesinden faiz açıklaması: Artış beklemiyorum ECB üyesinden faiz açıklaması: Artış beklemiyorum 30 Ekim 2023 13:13
Avrupa gaz fiyatları haftaya yükselişle başladı Avrupa gaz fiyatları haftaya yükselişle başladı 30 Ekim 2023 12:35
Artan jeopolitik riskler emtiada yükselişi destekliyor Artan jeopolitik riskler emtiada yükselişi destekliyor 30 Ekim 2023 12:28
Avrupa ülkeleri enerji ve gıda tasarrufunu sürdürecek Avrupa ülkeleri enerji ve gıda tasarrufunu sürdürecek 30 Ekim 2023 11:08
Brent petrolde Fed etkisi Brent petrolde Fed etkisi 30 Ekim 2023 09:35
Çin’in borçlanma hızı arttı Çin'in borçlanma hızı arttı 30 Ekim 2023 08:48
Avustralya’da faiz artırım ihtimali güçlendi Avustralya'da faiz artırım ihtimali güçlendi 30 Ekim 2023 08:45
ABD Ticaret Temsilcisinden Çin açıklaması ABD Ticaret Temsilcisinden Çin açıklaması 30 Ekim 2023 08:42
Birleşik Krallık’ta konut fiyatları düşüyor Birleşik Krallık'ta konut fiyatları düşüyor 30 Ekim 2023 08:38
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,52
%0,2515
EURO
1.000,00
%0
BORSA
999,11
%-0,0886
DOLAR
998,29
%-0,1706
ALTIN
1.002,35
%0,2347
EURO
1.000,84
%0,0836
BORSA
1.001,42
%0,1421
DOLAR
988,92
%-1,1083
ALTIN
1.040,00
%4
EURO
1.400,01
%40,0005
BORSA
1.030,35
%3,0347
DOLAR
1.087,16
%8,7161
ALTIN
1.620,60
%62,0596
EURO
1.988,37
%98,8371
BORSA
1.510,18
%51,0182
DOLAR
1.825,39
%82,5394
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler