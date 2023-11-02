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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 02 Kasım 2023 12:36

Son Güncelleme Tarihi 02 Kasım 2023 12:36

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 yükselişle 441,7 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,1 artışla 15.082 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 kazançla 7.417 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 artışla 28.335 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 9.183 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 değer artışıyla 7.017 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 1,0600'da seyrediyor.

Avrupa'da, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin konuşmasından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) dünkü faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasa beklentilerine paralel olması nedeniyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Dün, Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutarken, bankadan yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte "güçlü" hızda büyüdüğüne işaret ettiği bildirildi.

Powell da bankanın politika kararı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda gelen verilere ve gelişen görünüm ile risklere göre karar alacaklarını anlattı.

Analistler, bugün BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de fabrika siparişleri ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.

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