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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2023 11:35

Son Güncelleme Tarihi 03 Kasım 2023 11:35

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 444,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,5 artışla 15.144 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kazançla 7.465 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 28.620 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 9.284 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.074 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0630'da seyrediyor.

Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 5,25 seviyesinde sabit bıraktı.

BoE Başkanı Andrew Bailey, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ülkede enflasyonun ekimde yüzde 5'in altına düşmesini beklediklerini belirterek, "Ancak enflasyon hala çok yüksek. Bu nedenle faiz oranlarını, enflasyonu hedeflediğimiz seviyeye düşürene kadar, yeterince uzun süre yüksek seviyede tutacağız." dedi.

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Alman ekonomisinde mevcut zayıflığın ardından gelecek yıl yeniden büyüme beklediğini bildirdi.

Bölgede açıklanan şirket finansal sonuçları da pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırırken, Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, 3. çeyrekte karını yıllık yüzde 31 artırarak 1,47 milyar avroya çıkardı. Şirketin hisseleri dün yüzde 7'den fazla değer kazandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini söyledi.

Dünya genelinde merkez bankalarının bir süredir devam eden sıkılaştırıcı adımlarının enflasyon üzerindeki etkisinin güçlenmesi, politika yapıcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.

Enflasyondaki yavaşlamaya karşın iş gücü tarafının hala sıkı kalmasının yatırımcıların karar alma süreçleri üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin Fed'in gelecek dönem politikalarına dair soru işaretlerini azaltmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de istihdam raporunun yanı sıra ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.

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