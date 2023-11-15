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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 15 Kasım 2023 12:03

Son Güncelleme Tarihi 15 Kasım 2023 12:03

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 453,8 puanda bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 15.630 seviyesinden işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 7.502 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 artışla 29.537 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 9.671 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 kazançla 7.186 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0870'de seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyonun beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona geldiğine yönelik fiyatlamalarla pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün, İngiltere'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yıllık bazda yüzde 4,6 ile beklentilerinin altında artış kaydetti.

Başbakan Rishi Sunak, enflasyon verileri sonrasında X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ocakta, bu yıl enflasyonu yarı yarıya indirmenin önceliğim olduğunu söylemiştim. Yaptım, çünkü hayat pahalılığı krizini hafifletmenin ve ailelere finansal güvenlik sağlamanın en iyi yolu bu. Bugün, enflasyonu yarı yarıya düşürme taahhüdümüzü gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) enflasyonu yüzde 2'ye düşürmeyi ve bu seviyede sabit tutmayı hedeflerken, bu hedefe ancak 2025'in sonunda ulaşılabileceğini öngörüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini söyledi.

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