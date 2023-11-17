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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 17 Kasım 2023 13:31

Son Güncelleme Tarihi 17 Kasım 2023 13:31

Avrupa Borsalarında açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 453,7 puanda bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 15.850 seviyesinden işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 primle 7.440 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 29.400 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 9.930 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 7.200 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1,0830'da seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinde artan yavaşlama sinyallerinin bir resesyona dönüşüp dönüşmeyeceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Dün Avrupa Sistemik Risk Kurulu'nun (ESRB) Frankfurt'ta düzenlenen toplantısında konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'da şimdiye kadar tüm sistemik risklerin aynı anda gerçekleşmesini içeren en kötü senaryonun gerçekleşmesinden korunulduğunu söyledi.

Dünya genelinde enflasyonun yavaşladığını anımsatan analistler, bugün bölgede açıklanacak enflasyon verilerinin ardından piyasalarda oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Avro Bölgesi'nde TÜFE'nin ekimde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,9 artış göstermesi bekleniyor.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.

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