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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 22 Kasım 2023 12:26

Son Güncelleme Tarihi 22 Kasım 2023 12:26

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla 456,6 puanda bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 15.960 seviyesinden işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 7.503 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 29.254 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 9.869 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 7.260 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay seyirle 1,0910'da seyrediyor.

Avrupa'da, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) finansal istikrar raporu takip edilecek.

Dün Almanya, tüm bakanlıkların ek harcama taahhütlerini geçici olarak dondurdu.

Öte yandan, Almanya'nın ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) Alman iş dünyası kasım anketine göre, ülkede şirketlerin yüzde 6,8'i ekonomideki zayıflık nedeniyle varlıklarını tehdit altında görüyor.

ABD ve Japonya'da piyasaların yarın Şükran Günü nedeniyle tatil olması dünya genelinde işlem hacimlerinin ciddi şekilde düşmesine yol açarken, Orta Doğu'dan gelen olumlu haber akışı varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, bugün ECB finansal istikrar raporu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin ateşkes anlaşmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirtti.

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