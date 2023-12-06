Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 kazançla 469 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 16.563 seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 7.509 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 30.174 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 10.246 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.404 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0780'de seyrediyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) en "şahin" yetkililerinden Isabel Schnabel'in, dünkü açıklamalarında, enflasyonun "dikkate değer" bir yavaşlama gösterdiğini söylemesiyle Avrupa borsalarında görülen pozitif seyir bugün de devam ediyor.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2 ile öngörülere paralel artış gösterdi.

Dün yayımlanan ECB Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin gelecek yıl için Avro Bölgesi enflasyon beklentileri sabit kaldı, ekonomik büyüme beklentileri kötüleşti.

Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin, 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 4'te kalırken, gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentisi ise eksi yüzde 1,3'e indi.

Bu gelişmelerle birlikte ECB'nin de faiz indirimlerine Fed'e paralel martta başlayacağına yönelik fiyatlamalar güçlenirken, para piyasalarında bankanın martta yüzde 75 ihtimalle politika faizini düşüreceği ve "güvercin" adımlara Fed'den önce başlayacağı tahmin ediliyor.

Analistler, küresel piyasalarda da ABD'de alının iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) "şahin" para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

Bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, Avro Bölgesi'nde açıklanacak perakende satışlar verisinin de takip edileceğini söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ekim ayına ilişkin fabrika siparişleri aylık yüzde 3,7 azaldı.