Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Oluşturma Tarihi 08 Aralık 2023 11:30
Son Güncelleme Tarihi 08 Aralık 2023 11:30
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla 469,2 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 16.645 seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.521 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 30.145 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 10.157 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.439 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0790'da seyrediyor.
Küresel piyasalarda, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde karışık bir seyir izlenirken, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasının bekleniyor.
Analistler, bugün ABD'de istihdam raporunun yanı sıra Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.
Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4 azalarak, yıllık ise yüzde 3,2 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.