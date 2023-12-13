Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla 473,2 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 16.810 seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.550 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 30.413 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 10.132 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.547 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0790'da seyrediyor.

Avrupa'da dün açıklanan veriler ekonomik aktiviteye dair olumlu sinyaller verdi.

Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi, bütçe krizine rağmen Avrupa Merkez Bankasından (ECB) orta vadede faiz oranlarını düşüreceğine yönelik beklentilerin artmasıyla aralıkta tahminleri aşarak 12,8'e çıkarken, Avro Bölgesi'nde de 20,3'e yükseldi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed'in art arda üçüncü toplantıda politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinde Banka'nın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini belirtti.

Bu arada bugün açıklanan verilere göre, İngiliz ekonomisi ekimde önceki aya göre yüzde 0,3 daralırken, ağustos-ekim aylarını kapsayan üç aylık dönemde büyüme göstermedi. Ülkede, ekim ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 azalırken, yıllık yüzde 0,4 arttı.