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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 14 Aralık 2023 11:52

Son Güncelleme Tarihi 14 Aralık 2023 11:52

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,5 kazançla 480 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 artışla 16.969 seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,8 değer kazancıyla 7.681 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 30.755 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 10.220 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 değer kazancıyla 7.637 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0890'da seyrediyor.

Avrupa'da bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün ECB ve BoE'nin faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, ECB Başkanı Christine Lagarde ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan bankaların gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğuna inandıklarını belirterek, banka yetkililerinin ise faiz oranlarının daha da artırılmasını uygun bulmamasına rağmen bu olasılığı masadan kaldırmak da istemediğini aktardı.

Analistler, bugün ECB ve BoE'nin faiz kararlarının yanı sıra ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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