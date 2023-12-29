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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 29 Aralık 2023 12:02

Son Güncelleme Tarihi 29 Aralık 2023 12:02

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 kazançla 479 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 16.747 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.731 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 30.453 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 10.1109 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 kazançla 7.563 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1060'da seyrediyor.

Analistler, küresel piyasaların, yılın son işlem gününe karışık seyirle başladığını belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

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