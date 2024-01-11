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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 11 Ocak 2024 11:52

Son Güncelleme Tarihi 11 Ocak 2024 11:52

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 479 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 primle 16.781 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 7.688 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 30.657 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 10.116 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 7.464 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0980'da seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin, Fed'in gelecekteki faiz kararlarını şekillendirebileceğini belirten analistler, ülkede yıllık enflasyonun yüzde 3,2 olmasının beklendiğini hatırlattı.

Analistler, ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvurularının da takip edileceğini söyledi.

Avrupa borsalarında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönem para politikasına ve bölge genelinde ekonomik aktiviteye yönelik belirsizliklerin etkileri sürüyor.

Analistler, bu hafta ECB üyelerinin sözle yönlendirmelerinin takip edildiğini anımsatarak, üyelerden gelen açıklamaların belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmadığını ifade etti.

Buna göre, ECB üyesi Isabel Schnabel, henüz faiz indirimi için erken olduğunu kaydederken, bir diğer ECB üyesi Luis de Guindos mevcut faiz oranlarının enflasyonla mücadelede en büyük yardımcıları olduğunu dile getirdi.

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