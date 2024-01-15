CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2024 11:40

Son Güncelleme Tarihi 15 Ocak 2024 11:40

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 477 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 primle 16.650 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.636 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 30.487 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 10.122 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.471 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0960'da seyrediyor.

Avrupa'da bu hafta gözler bölge genelinde açıklanacak nihai enflasyon verilerine çevrildi.

Avrupa genelinde beklentilerin üzerinde açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri enflasyon endişelerinin güçlü kalmasına neden olurken, geçen hafta açıklanan makroekonomik veriler ise ekonomik aktiviteye ilişkin olumsuz sinyaller vererek resesyon ihtimalinin de sıcaklığını koruduğuna işaret etti.

Geçen hafta açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşmasından emin olduktan sonra faiz indirimlerine başlayabileceğini ifade etti.

Analistler, küresel pay piyasalarının yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade etti.

Hafta boyunca takip edilecek yoğun veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyleyen analistler, bugün veri gündeminde Avro Bölgesinde açıklanacak sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getirdi.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündeminde Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündeminde 13 Ocak 2024 11:19
ABD’de ilk bilançolar beklentileri karşılamadı ABD'de ilk bilançolar beklentileri karşılamadı 13 Ocak 2024 09:47
Citigroup 20 bin kişiyi işten çıkaracak Citigroup 20 bin kişiyi işten çıkaracak 13 Ocak 2024 09:44
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 13 Ocak 2024 09:19
Çin’den Kızıldeniz’deki gerilimde taraflara itidal çağrısı Çin'den Kızıldeniz'deki gerilimde taraflara itidal çağrısı 12 Ocak 2024 17:31
ABD’de ÜFE beklentilerin altında gerçekleşti ABD'de ÜFE beklentilerin altında gerçekleşti 12 Ocak 2024 16:45
ECB Başkanı Lagarde’ın Trump endişesi ECB Başkanı Lagarde'ın Trump endişesi 12 Ocak 2024 15:51
BlackRock Global Infrastructure Partners’ı yaklaşık 12,5 milyar dolara satın alacak BlackRock Global Infrastructure Partners’ı yaklaşık 12,5 milyar dolara satın alacak 12 Ocak 2024 15:17
Küresel petrol talebi günlük 2 milyon varil artabilir Küresel petrol talebi günlük 2 milyon varil artabilir 12 Ocak 2024 13:44
10 soruda spot Bitcoin ETF 10 soruda spot Bitcoin ETF 12 Ocak 2024 12:57
IMF: Küresel ekonomi 2024’te yavaş büyüyecek IMF: Küresel ekonomi 2024'te yavaş büyüyecek 12 Ocak 2024 12:35
Çin, 2023 yılında suya 1,1 trilyon yuanlık yatırım yaptı Çin, 2023 yılında suya 1,1 trilyon yuanlık yatırım yaptı 12 Ocak 2024 12:02
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,89
%0,789
BORSA
1.003,40
%0,3396
ALTIN
1.000,66
%0,0664
DOLAR
1.000,30
%0,0304
EURO
1.055,15
%5,5153
BORSA
1.024,54
%2,4539
ALTIN
1.040,77
%4,0774
DOLAR
1.051,41
%5,1405
EURO
1.030,22
%3,0215
BORSA
1.085,30
%8,5299
ALTIN
1.050,94
%5,0942
DOLAR
1.077,91
%7,7905
EURO
1.614,79
%61,4786
BORSA
1.833,58
%83,358
ALTIN
1.610,27
%61,0265
DOLAR
1.665,66
%66,5655
EURO
BİST En Aktif Hisseler