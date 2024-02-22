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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 22 Şubat 2024 11:59

Son Güncelleme Tarihi 22 Şubat 2024 11:59

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 artışla 495 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,4 kazançla 17.363 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.671 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 32.341 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 primle 10.155 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 yükselerek 7.899 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 1,0870 seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasının risk iştahını artırdığını belirtti.

Avrupa'da da bugün gözler Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 azalmasının beklendiğini belirterek, yıllık bazda yüzde 2,8 artış öngörüldüğünü hatırlattı.

Bugün Avro Bölgesinde TÜFE'nin yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Avro Bölgesinde, İngiltere'de ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) takip edilecek.

Bugün açıklanan verilere göre Almanya'da şubat imalat sanayi PMI 42,3, hizmet sektörü PMI ise 48,2 seviyesinde gerçekleşti.

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