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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başlarken, gözler bölge genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Oluşturma Tarihi 23 Nisan 2024 10:38

Son Güncelleme Tarihi 23 Nisan 2024 10:38

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 504 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,9 yükselişle 18.003 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artışla 8.063 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 33.868 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 8.066 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,5 yükselişle 10.945 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1,0640 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam etmesine rağmen ülkenin büyük teknoloji şirketlerinin bu hafta güçlü karlar açıklayacağına dair iyimserliğin artması yatırımcı kararlarını etkiliyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimine haziranda başlayacağına ilişkin beklentiler güçlü kalmayı sürdürürken, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ECB yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ediyor.

Portekiz Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Mario Centeno dün yaptığı açıklamalarda, bankanın bu sene 100 baz puanın üzerinde faiz indirimi gerçekleştirebileceğini söyledi.

Enflasyon için yüzde 2'lik hedefe yakın olduklarını kaydeden Centeno, "Önümüzdeki dönemde enflasyonun geçici olarak yüzde 2'nin altına düşeceğini öngörüyoruz. Faizleri sadece enflasyon yüzde 2'ye ulaştığında düşüremeyiz." dedi.

Analistler, bugün dünya genelinde öncü imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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