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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 10 Mayıs 2024 11:10

Son Güncelleme Tarihi 10 Mayıs 2024 11:10

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 520 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 18.755 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 8.425 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,6 değer kazancıyla 34.520 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 artışla 11.085 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 8.220 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay seyirle 1,0780 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor.

Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5,25 seviyesinde sabit bırakırken, bölge genelinde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Bankadan yapılan açıklamada, manşet enflasyonun martta yıllık yüzde 3,2 olduğu ve yakın zamanda yüzde 2 hedefine gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, enflasyondaki düşüşe rağmen henüz politika faizini indirebilecekleri bir noktada olmadıklarını belirterek, "Haziran ayındaki toplantımızdan önce iki kez enflasyon ve bir de iş gücü piyasası verisini değerlendireceğiz. Açık olayım, haziranda politika faizinde bir değişiklik ne ihtimal dışında ne de planlı." dedi.

Bugün ülkede açıklanan verilere göre, İngiltere'de 1. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, yıllık yüzde 0,7 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede mart ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 0,5 artış kaydederek beklentileri aştı.

Analistler, bugün Avrupa'da veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini bildirdi.

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