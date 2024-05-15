CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2024 11:07

Son Güncelleme Tarihi 15 Mayıs 2024 11:07

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 524 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 18.770 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 8.467 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi 0,4 değer kazancıyla 35.300 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 artışla 11.271 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 8.244 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 1,0830 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" fiyatlamalarının öne çıkmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerindeki temkinli tutumun Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmeleriyle daha da pekiştirildiğini belirterek, piyasalarda bu yıl bir faiz indirimine gidileceğine yönelik fiyatlamaların hala güçlü olduğunu ifade etti.

Dün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentilere paralel gerçekleşirken, ülkede ZEW beklentiler endeksi 47,1 ile öngörülerden fazla yükseldi.

Bugün ise Avro Bölgesi'nin büyüme verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de TÜFE ve perakende satışların takip edileceğini bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti 14 Mayıs 2024 10:53
Altının gramı 2 bin 425 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 425 liradan işlem görüyor 14 Mayıs 2024 10:28
ABD’de enflasyon beklentisi son 6 ayın zirvesinde ABD'de enflasyon beklentisi son 6 ayın zirvesinde 14 Mayıs 2024 09:32
IMF: Enflasyon her yerde düşüş eğiliminde IMF: Enflasyon her yerde düşüş eğiliminde 14 Mayıs 2024 09:26
Japonya Maliye Bakanı’ndan koordinasyon açıklaması Japonya Maliye Bakanı'ndan koordinasyon açıklaması 14 Mayıs 2024 09:02
Yellen’dan Çin tarifeleri yorumu Yellen’dan Çin tarifeleri yorumu 14 Mayıs 2024 09:19
Fed anketi enflasyon beklentilerinin yükseldiğini gösterdi Fed anketi enflasyon beklentilerinin yükseldiğini gösterdi 14 Mayıs 2024 09:09
Japonya’da üretici fiyatları piyasa beklentisine paralel arttı Japonya'da üretici fiyatları piyasa beklentisine paralel arttı 14 Mayıs 2024 08:56
Biden Rusya’dan ithalatı yasaklayan yasayı imzaladı Biden Rusya'dan ithalatı yasaklayan yasayı imzaladı 14 Mayıs 2024 08:51
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 14 Mayıs 2024 14:15
Çin’de elektrikli araç üretimi ve satışları arttı Çin'de elektrikli araç üretimi ve satışları arttı 13 Mayıs 2024 17:23
HSBC’nin yıl sonu dolar tahmin aralığı 37-40 TL HSBC'nin yıl sonu dolar tahmin aralığı 37-40 TL 13 Mayıs 2024 15:32
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,83
%0,3825
ALTIN
1.001,23
%0,1233
BORSA
998,56
%-0,1441
EURO
997,20
%-0,28
DOLAR
1.265,42
%26,5421
ALTIN
985,44
%-1,4564
BORSA
1.106,32
%10,6322
EURO
1.107,46
%10,7464
DOLAR
1.340,47
%34,0468
ALTIN
1.037,88
%3,7881
BORSA
1.134,21
%13,4206
EURO
1.118,28
%11,8283
DOLAR
2.264,68
%126,468
ALTIN
2.124,02
%112,4018
BORSA
1.752,66
%75,2656
EURO
1.713,45
%71,3446
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler