CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2024 10:39

Son Güncelleme Tarihi 27 Mayıs 2024 10:39

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 520 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,14 artışla 18.720 puan seviyesinde işlem görüyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,23 yükselişle 34.571 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,19 değer kazancıyla 11.268 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 primle 8.103 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0850 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerindeki gevşemenin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan verilerin enflasyona ilişkin tüketici güveninin bir miktar iyileştiğine işaret ettiğini belirterek, söz konusu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlama ihtimalini desteklediğini söyledi.

Hafta boyunca Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, perşembe günü ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini de dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 50, kasımda yüzde 63 ve aralıkta yüzde 82 ihtimalle fiyatlanıyor.

Öte yandan, Avrupa borsalarında bu hafta gözler bölge genelinde açıklanacak yoğun veri gündemine çevrilirken, İngiltere'de tatil nedeniyle bugün piyasalarda işlem gerçekleşmeyecek.

Analistler, bugün Almanya'da açıklanacak Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin ülkenin ekonomik aktivitesine duyulan güvene dair ipuçları verebileceğini belirterek, haftanın geri kalanında ise Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin yatırımcıların takibinde olacağını dile getirdi.

İlginizi Çekebilir
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi 25 Mayıs 2024 10:15
Rusya Merkez Bankası: İkincil yaptırımlar rekabette bozulma yarattı Rusya Merkez Bankası: İkincil yaptırımlar rekabette bozulma yarattı 25 Mayıs 2024 09:33
ABD’de tüketici güven endeksi yukarı yönlü revize edildi ABD'de tüketici güven endeksi yukarı yönlü revize edildi 24 Mayıs 2024 18:59
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 27 Mayıs 2024 10:17
Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı 27 Mayıs 2024 08:54
ABD’de dayanıklı mal siparişleri arttı ABD'de dayanıklı mal siparişleri arttı 24 Mayıs 2024 16:42
Yaptırımlar Rusya’da ihracat ve ithalatı etkiliyor Yaptırımlar Rusya'da ihracat ve ithalatı etkiliyor 24 Mayıs 2024 15:38
EPİAŞ’ta ilk gönüllü karbon kredisi alım-satımı gerçekleşti EPİAŞ'ta ilk gönüllü karbon kredisi alım-satımı gerçekleşti 24 Mayıs 2024 14:40
Altının gramı 2 bin 423 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 423 liradan işlem görüyor 24 Mayıs 2024 10:34
Talep endişeleri petrol fiyatlarını hareketlendirdi Talep endişeleri petrol fiyatlarını hareketlendirdi 24 Mayıs 2024 09:55
İngiltere’de perakende satışlar geriledi İngiltere'de perakende satışlar geriledi 24 Mayıs 2024 09:51
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? 24 Mayıs 2024 09:27
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,03
%0,2031
BORSA
1.000,91
%0,0913
ALTIN
999,14
%-0,0863
EURO
998,91
%-0,1091
DOLAR
1.005,14
%0,5144
BORSA
1.247,40
%24,7397
ALTIN
1.109,52
%10,9515
EURO
1.107,46
%10,7464
DOLAR
1.078,94
%7,8937
BORSA
1.321,37
%32,1374
ALTIN
1.137,48
%13,748
EURO
1.118,28
%11,8283
DOLAR
2.335,54
%133,5538
BORSA
2.232,42
%123,2422
ALTIN
1.757,71
%75,7714
EURO
1.713,45
%71,3446
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler