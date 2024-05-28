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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 28 Mayıs 2024 10:24

Son Güncelleme Tarihi 28 Mayıs 2024 10:24

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,32 artışla 522 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,33 yükselişle 18.830 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 değer kazancıyla 8.337 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,27 primle 34.861 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,20 yükselişle 11.356 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 artışla 8.148 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,20 yükselişle 1,0870 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, hafta içinde açıklanacak Fed'in Bej Kitap raporu ve büyüme verilerinin yanı sıra Fed'in enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğinin tahmin edildiğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 50, kasımda yüzde 63 ve aralıkta yüzde 82 ihtimalle fiyatlanıyor.

Öte yandan, Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir öne çıkarken, analistler, haftanın geri kalanında Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin yatırımcıların takibinde olacağını dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, ECB Başekonomisti Philip Lane, bankanın gelecek ay faizler konusunda büyük bir sürpriz olmazsa kısıtlamaları kaldırmak için yeterli işaret gördüğünü ve bu yıl sonuna kadar para politikasını kısıtlayıcı bölgede tutması gerekeceğini kaydetti.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau de bir sürpriz olmadığı takdirde, bankanın haziranda faiz indirimine gitme konusunda uzlaşıldığını ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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