Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,55 artışla 521 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,78 yükselişle 18.627 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,40 değer kazancıyla 8.308 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,71 primle 34.736 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,72 yükselişle 11.403 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 artışla 8.41 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1,0850 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının yanı sıra ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Analistler, hafta içinde özellikle ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinden ülkenin iş gücü piyasasına ilişkin alınacak sinyallerin önemli olduğunu aktararak, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik beklentileri etkilemesinin olası olduğunu dile getirdi.

Para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 52, kasımda yüzde 66 ve aralıkta yüzde 84 ihtimalle fiyatlandığını kaydeden analistler, ECB'nin ise bu hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ve bir sonraki faiz indirimine ekimde gitme ihtimalinin yüzde 80 ile fiyatlandığını ifade etti.

Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Fransa'nın "AA" olan kredi notunun bütçe pozisyonunun kötüleşmesi nedeniyle "AA-"ye indirildiğini, uzun vadeli kredi görünümünün ise "durağan" olduğunu duyurdu.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, kredi notu düşürülmesinin ardından kamu harcamalarında kesintiye ve tasarrufa gidileceğini açıkladı.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.