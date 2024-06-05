CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 05 Haziran 2024 10:51

Son Güncelleme Tarihi 05 Haziran 2024 10:51

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,44 artışla 519 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39 yükselişle 18.489 puan seviyesinde seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 değer kazancıyla 8.253 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,41 primle 34.415 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,83 yükselişle 11.380 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 artışla 7.971,89 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1,0870 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasının soğuduğu şeklinde yorumlanan sinyallere karşın karışık bir seyir izlenirken, bugün ADP özel sektör istihdamı verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, dün ülkede açıklanan verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağı yönündeki beklentileri desteklediğini, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerinin Bankanın gelecekte atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 74'e, kasımda gitme ihtimali yüzde 91'e çıkarken, olası faiz indiriminin ardından aralıkta ikinci bir faiz indirimi yapılma ihtimali yüzde 75'e yükseldi.

Bugün Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu ile bölge genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, Avrupa genelinde açıklanan imalat sanayi PMI verilerinin karışık sinyaller verdiğini ifade etti.

Mayısta imalat sanayi PMI İngiltere'de 51,2 ve Avro Bölgesi'nde 47,3 ile beklentilerin altında kalırken, Almanya'da 45,4 ile tahminlere paralel gerçekleşmişti.

İlginizi Çekebilir
Bitcoin spot ETF’lerine sermaye girişi hızlandı Bitcoin spot ETF'lerine sermaye girişi hızlandı 05 Haziran 2024 08:45
ABD’de açık iş sayısı 3 yılın en düşük seviyesinde ABD'de açık iş sayısı 3 yılın en düşük seviyesinde 04 Haziran 2024 18:20
Bakanlık 14,2 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti Bakanlık 14,2 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti 04 Haziran 2024 17:10
ECB’nin faizleri daha yavaş hızda indirmesi riski artıyor ECB'nin faizleri daha yavaş hızda indirmesi riski artıyor 04 Haziran 2024 12:25
Almanya’da işsizlik oranı beklentilerin üzerinde Almanya'da işsizlik oranı beklentilerin üzerinde 04 Haziran 2024 11:48
Dolar endeksi 2 ayın en düşük seviyelerinden uzaklaşıyor Dolar endeksi 2 ayın en düşük seviyelerinden uzaklaşıyor 04 Haziran 2024 11:45
BoE faiz indirimi için seçim sonrasını bekleyebilir BoE faiz indirimi için seçim sonrasını bekleyebilir 04 Haziran 2024 11:44
Gram altın güne değer kaybıyla başladı Gram altın güne değer kaybıyla başladı 04 Haziran 2024 11:33
Petrol fiyatları son 4 ayın en düşük seviyesinde Petrol fiyatları son 4 ayın en düşük seviyesinde 04 Haziran 2024 10:41
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 05 Haziran 2024 10:01
İngiltere’de perakende satışlar ılımlı büyüdü İngiltere'de perakende satışlar ılımlı büyüdü 04 Haziran 2024 10:12
BOJ Başkanı Ueda: Riskler değişirse faiz seviyesini değiştiririz BOJ Başkanı Ueda: Riskler değişirse faiz seviyesini değiştiririz 04 Haziran 2024 09:31
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.010,10
%1,0101
EURO
1.009,23
%0,9226
DOLAR
1.007,02
%0,7017
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.117,50
%11,7497
EURO
1.115,07
%11,5066
DOLAR
1.264,55
%26,4548
ALTIN
972,56
%-2,7437
BORSA
1.145,66
%14,5663
EURO
1.125,96
%12,596
DOLAR
1.339,54
%33,9542
ALTIN
1.008,53
%0,8532
BORSA
1.770,36
%77,0359
EURO
1.725,21
%72,5207
DOLAR
2.263,12
%126,3116
ALTIN
2.026,32
%102,6319
BORSA
BİST En Aktif Hisseler