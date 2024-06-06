Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,57 artışla 524 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,83 yükselişle 18.725 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen üzerinde 8.248 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 primle 34.582 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,33 değer kazancıyla 11.391 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 artışla 8.035 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda 0,1 artışla 1,0880 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde'ın açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ECB'nin 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin ise devam ettiğini dile getirdi.

Faiz kararının ardından Lagarde'ın yapacağı açıklamalarda gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, analistler, dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından iş gücü piyasası verilerinin Fed'e faiz oranlarını düşürmesi için yeterli alan açıldığı görüşünü desteklediğini belirterek, özellikle yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 79 ve kasımda yüzde 82 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 86 oldu.

Analistler, bugün ECB'nin faiz kararı ile Başkan Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.