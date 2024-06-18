CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 18 Haziran 2024 11:27

Son Güncelleme Tarihi 18 Haziran 2024 11:28

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 artışla 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 18.187 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 8.187 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,1 primle 33.264 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 11.999 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 artışla 7.624 puanda bulunuyor.

Dün yüzde 0,3 artışla günü 1,0730 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle pozitif seyir izlendiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Avrupa pay piyasalarının seçim belirsizliklerinin etkisiyle geçen hafta satıcılı seyir izlemesinin ardından tepki alımlarının devam ettiğini bildiren analistler, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer, Başkan Ursula von der Leyen'in, 5 yıl daha görevde kalabilmek için İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin desteğini alabilmek amacıyla Roma yönetiminin eleştirildiği yıllık raporun yayımlanmasını ertelettiği iddialarını kabul etmedi.

Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun haziran sayısını "Para Politikası Yeni Bir Aşamaya Giriyor" başlığıyla yayımladı.

Fitch, raporda küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,4'ten 2,6'ya yükseltti.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl iki kez daha faiz indirimi yapmasının öngörüldüğü belirtilen raporda, ABD Merkez Bankasının eylülde faiz indirimine başlamasının ve aralıkta bir faiz indirimi daha yapmasının beklendiği kaydedildi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ZEW ekonomik güven endeksinin yanı sıra ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildirdi.

İlginizi Çekebilir
ECB Başkanı Lagarde: ECB enflasyon hedefini tutturacak ECB Başkanı Lagarde: ECB enflasyon hedefini tutturacak 15 Haziran 2024 09:06
ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri beklentilerin altına düştü ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri beklentilerin altına düştü 14 Haziran 2024 16:21
Avro Bölgesi 15 milyar avro ticaret fazlası verdi Avro Bölgesi 15 milyar avro ticaret fazlası verdi 14 Haziran 2024 12:45
Almanya’da şirket iflasları artmaya devam ediyor Almanya'da şirket iflasları artmaya devam ediyor 14 Haziran 2024 12:08
IMF’den Arjantin’e kredi onayı IMF'den Arjantin'e kredi onayı 14 Haziran 2024 09:12
Yellen: Büyümeyi teşvik için kamu yatırımları önemli Yellen: Büyümeyi teşvik için kamu yatırımları önemli 14 Haziran 2024 09:03
Küresel konteyner navlun fiyatlarında artış yavaşladı Küresel konteyner navlun fiyatlarında artış yavaşladı 14 Haziran 2024 08:57
Fitch: ABD’nin borç yükünü artırmaya devam edecek Fitch: ABD'nin borç yükünü artırmaya devam edecek 14 Haziran 2024 08:50
Japonya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi Japonya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi 14 Haziran 2024 08:49
UBS Pekin destekli bir fonla görüşmelere başladı UBS Pekin destekli bir fonla görüşmelere başladı 14 Haziran 2024 08:40
Çin AB tarımını tehdit ediyor Çin AB tarımını tehdit ediyor 14 Haziran 2024 08:24
Yabancıların DİBS stoku son 4 yılın zirvesinde Yabancıların DİBS stoku son 4 yılın zirvesinde 13 Haziran 2024 16:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,64
%0,7643
BORSA
1.002,92
%0,2915
EURO
999,38
%-0,0622
DOLAR
997,51
%-0,2488
ALTIN
1.047,35
%4,7351
BORSA
1.098,34
%9,834
EURO
1.111,27
%11,1265
DOLAR
1.256,90
%25,6896
ALTIN
983,82
%-1,6184
BORSA
1.126,02
%12,6023
EURO
1.122,12
%12,2121
DOLAR
1.331,44
%33,1437
ALTIN
1.912,40
%91,2402
BORSA
1.740,01
%74,001
EURO
1.719,33
%71,9326
DOLAR
2.249,42
%124,9423
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler