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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 20 Haziran 2024 10:40

Son Güncelleme Tarihi 20 Haziran 2024 10:40

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 18.113 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen üstünde 8.208 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 33.330 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.584 puanda seyrederken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 11.072 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 1,0730 seviyesine indi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın karışık seyrederken, yatırımcılar bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) açıklayacağı faiz kararına odaklandı.

ABD'de açıklanan veriler ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri desteklerken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinden, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipucu aranıyor.

Öte yandan dün açıklanan verilere göre İngiltere'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 0,3 artışla tahminlerin altında kalırken, aynı dönemde yıllık bazda enflasyon yüzde 2 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon son üç yılın en düşük noktasına ulaşırken, Temmuz 2021'den beri ilk kez enflasyon BoE'nin resmi enflasyon hedefiyle aynı seviyede kayıtlara geçti.

İngiltere'de yıllık enflasyonun BoE'nin hedefine ulaşmasına rağmen bankanın bugünkü toplantısında politika faizini indirmesi beklenmiyor.

Analistler, enflasyon verisinin ardından bankanın ağustos veya eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin öne çıkmasına karşın son dönemde ücret artışının gücünü yansıtan hizmet enflasyonunun hala yüksek seviyelerde olduğuna dikkati çekti.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da mayıs ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık değişmezken, yıllık yüzde 2,2 azaldı.

Analistler, bugün BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

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