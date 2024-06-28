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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 28 Haziran 2024 10:41

Son Güncelleme Tarihi 28 Haziran 2024 10:43

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,41 artışla 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,53 yükselişle 18.301 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,64 üzerinde 8.232 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,38 primle 33.312 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,33 değer kazancıyla 10.988 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 artışla 7.537 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,10 değer kaybıyla 1,0695 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlenirken, Avrupa borsaları yeni güne yükselişle başladı.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikasındaki gevşeme hızının ne büyüklükte olacağına ilişkin sinyallerin aranmaya devam ettiğini aktarak, ECB üylerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından takip edildiğini kaydetti.

ECB üyesi Peter Kazimir dün yaptığı açıklamada, bankanın faiz oranlarında sakin bir yaz mevsimi beklediğini belirterek, bu yıl bir faiz indirimi daha beklenebileceğini dile getirdi.

Öte yandan, bugün açıklanan büyüme verilerine göre, İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,7 büyüdü.

Analistler, bugün ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

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