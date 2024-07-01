CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 01 Temmuz 2024 11:14

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 515 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 18.322 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 8.194 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,8 primle 33.727 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 11.080 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,2 artışla 7.641 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,4 değer kazancıyla 1,0760 seviyelerinde seyrediyor.

Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın salt çoğunluğu elde etmekte zorlanabileceğine ilişkin öngörülerin güçlenmesi risk iştahını desteklerken, Avrupa borsaları yeni haftaya yükselişle başladı.

Fransa'da hafta sonu düzenlenen erken seçimin 1. turunda aşırı sağın oylarını artırarak ilk sıraya yerleşmesine karşın salt çoğunluğu sağlayabilmek için merkez veya sol partilerle ikinci turda işbirliği yapmak zorunda kalabileceğine yönelik beklentiler öne çıkıyor.

Öte yandan, hafta içinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar da yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Çinli otomobil üreticileri için yeni pazar payı öngörüsü Çinli otomobil üreticileri için yeni pazar payı öngörüsü 28 Haziran 2024 08:28
Fed üyesi Bowman: Faiz indirimini desteklemeye hazır değilim Fed üyesi Bowman: Faiz indirimini desteklemeye hazır değilim 28 Haziran 2024 08:38
Tokyo’da tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde arttı Tokyo'da tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde arttı 28 Haziran 2024 08:22
IMF’den Fed açıklaması: Faiz oranlarını oldukları yerde tutmalı IMF'den Fed açıklaması: Faiz oranlarını oldukları yerde tutmalı 28 Haziran 2024 08:45
Japon yeni ABD doları karşısında zayıflamaya devam ediyor Japon yeni ABD doları karşısında zayıflamaya devam ediyor 28 Haziran 2024 08:14
ABD’de dayanıklı mal siparişleri arttı ABD'de dayanıklı mal siparişleri arttı 27 Haziran 2024 16:32
BoJ tahvil alımının azaltımı için anket yapıyor BoJ tahvil alımının azaltımı için anket yapıyor 27 Haziran 2024 15:33
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında 27 Haziran 2024 16:21
Ons altın ABD verileri sonrası yükseldi Ons altın ABD verileri sonrası yükseldi 27 Haziran 2024 16:14
ABD ekonomisi yüzde 1,4 büyüdü ABD ekonomisi yüzde 1,4 büyüdü 27 Haziran 2024 15:36
Yabancıların DİBS alımı ilk kez üst üste 13. haftaya taşındı Yabancıların DİBS alımı ilk kez üst üste 13. haftaya taşındı 27 Haziran 2024 14:59
Küresel piyasalar temkinli seyrediyor Küresel piyasalar temkinli seyrediyor 28 Haziran 2024 08:56
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
998,57
%-0,1431
EURO
996,88
%-0,3116
ALTIN
996,33
%-0,3669
DOLAR
992,54
%-0,7463
BORSA
1.114,30
%11,4304
EURO
1.258,74
%25,8743
ALTIN
1.126,12
%12,6123
DOLAR
981,16
%-1,8839
BORSA
1.142,39
%14,239
EURO
1.333,39
%33,3394
ALTIN
1.137,13
%13,7125
DOLAR
1.016,15
%1,6149
BORSA
1.765,30
%76,5301
EURO
2.252,73
%125,2728
ALTIN
1.742,32
%74,2315
DOLAR
1.835,08
%83,5082
BORSA
BİST En Aktif Hisseler