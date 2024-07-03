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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 03 Temmuz 2024 11:08

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 513,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 18.235 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 8.165 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 33.618 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,5 artışla 10.968 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 primle 7.579 puanda bulunuyor.

Yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1,0750 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin olumlu açıklamalarının ardından Avrupa pay piyasalarında risk iştahının arttığını ifade ederek, bugün bölge genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endekslerinin (PMI) yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde "ECB Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Powell, ilk çeyrekteki duraklamanın ardından dezenflasyonist eğilimde yeniden başlama belirtileri görüldüğüne dikkati çekerek, "Enflasyonu hedefimize düşürmede oldukça ilerleme kaydettik." dedi.

Dünkü panelde konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde da ilk çeyrekte ortaya çıkan ve devam edeceğini umdukları yavaş bir toparlanma sürecinde olduklarını ancak geleceğe dair belirsizlikler olduğunu dile getirerek, dezenflasyonda oldukça ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Enflasyonun doğru yönde ilerlediğini belirten Lagarde, enflasyonu düşürme sürecinin 2024'ün sonuna kadar "engebeli" olabileceğini ifade etti.

Bugün de Lagarde'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin yakından takip edileceğini aktaran analistler, bölge genelinde hizmet sektörü PMI ile Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde öncü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda yıllık bazda beklentiler doğrultusunda yüzde 2,5 oldu. Bölgede işsizlik ise mayısta yüzde 6,4 ile sabit kaldı.

Analistler, ayrıca bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi, fabrika siparişleri ISM hizmet sektörü PMI ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

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