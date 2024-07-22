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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları güne yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselişle 513 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 18.250 puan seviyesinde işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 22 Temmuz 2024 10:41

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 artışla 8.190 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 yükselişle 34.490 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 7.580 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,4 artışla 11.130 puanda bulunuyor.

Cuma gününü yüzde 0,11 düşüşle 1,0884'ten tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0887 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalar ise ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle ortaya çıkan belirsizliklerin ardından yeni haftaya temkinli başladı.

Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında izledikleri sıkı para politikalarının yavaş yavaş sonuna yaklaşılırken, ABD seçimlerinin olası sonuçları varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

Avrupa borsalarında cuma günü karışık bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB), geçen hafta 3 temel politika faizini de sabit bıraktı.

Analistler, hafta boyunca bölgede açıklanacak makroekonomik verilerin yakından takip edileceğini belirterek, bölge genelinde görülen yavaşlama sinyallerinin ECB'yi faiz indirimlerinde daha hızlı davranmaya yönlendirebileceğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin senenin geri kalanında en az iki faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyaller ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin söz konusu fiyatlamaları değiştirebileceğini bildirdi.

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