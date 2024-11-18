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Avrupa borsalarında İtalya negatif ayrıştı

Küresel piyasalarda , ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının etkisi sürüyor. Avrupa borsalarında ise haftanın ilk işlem gününde İtalya hariç alıcılı bir seyir gözlendi.

Oluşturma Tarihi 18 Kasım 2024 11:55

Avrupa borsalarında, haftanın ilk işlem gününde İtalya hariç alıcılı bir seyir hakim oldu. Borsaların açılmasının ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 503,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 19.281 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 primle 8.085 puan seviyesinde bulunuyor.

İTALYA NEGATİF AYRIŞTI

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 değer kaybederek 33.844 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.282 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 11.640 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarını belirtmesi ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesiyle haftaya karışık bir seyirle başladı. ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların Fed'in para politikasını nasıl etkileyeceğine ilişkin soru işaretleri de varlığını koruyor.

DIŞ TİCARET DENGESİ TAKİP EDİLECEK

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimi yapılacağına kesin gözüyle bakılırken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın çarşamba ve cuma günü yapacağı konuşmalardan alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin takip edileceğini söyledi.

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