BAE Devlet Bakanı Emiri Bakan Kacır ile bir araya geldi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Halk Eğitimi ve İleri Teknolojilerden Sorumlu Devlet Bakanı Sare bint Yusuf el-Emiri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Bakanlık binasında bir araya geldi. Emiri, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kuruluşunun 100. yılını kutlayarak "Bu, ülkenin son yüzyılda yaptığı muazzam yatırımı gösteriyor." dedi.

Türkiye ile BAE ilişkilerinin 50. yılında olduğuna işaret eden Emiri, "Devlet başkanlarımız birlikte çalışmaya devam ederken, biz de bakanlıklar ve kurumlar olarak süregelen işbirliğimizi genişletecek mekanizmalar bulmak için çaba göstermeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Emiri, iki ülkenin de uzay sektörüne önem verdiğine işaret ederek bu konuda ortak çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Uzay keşfinin öncelikli çalışma alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Emiri, ülkesinin asteroit kuşağına yönelik misyonunun 2028'de gerçekleşmesinin öngörüldüğünü hatırlattı.

ÇALIŞMALAR İKİ TARAF İÇİN DE YARARLI

Emiri, "Biz uzayın keşfi ve bilim ve teknolojinin ilerlemesine yatırım yapmayı sürdürürken, uzay programlarımızın gelişmeye devam etmesi için uzaya erişim gündemimizde yüksek bir öncelik olarak yer alıyor." diye konuşarak yeryüzü gözlem sistemlerinin yanı sıra uzay taşıtlarının yerli üretimi ve veri kullanımı için yatırım yaptıklarını aktardı.

Ülkesinin uzay programının hem bölgesel hem de küresel etkiye sahip, ticari olarak uygulanabilir bir program olması için çalıştıklarının altını çizen Emiri, ortak çalışma grubunun, uzaya erişim kapasitelerinin ve ticari olarak tarafların rekabet edebileceği bir uzay istasyonunun geliştirilmesi için çalışacağını dile getirdi.

Emiri, ortak çalışmanın ülkeler arası ilişkilerin gücünü sergilediğini vurgulayarak "Bu hem iki millet hem de bir bütün olarak bölgenin istikrarı için yararlı." diye konuştu.