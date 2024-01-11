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Bakan Yumaklı: Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin yüzyılı yapacaklarını vurgulayarak, "Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık. 45 milyar kilovatsaat olan üretim kapasitemizi 112 milyar kilovatsaat seviyesine yükselttik" ifadelerini kulladı.

Oluşturma Tarihi 11 Ocak 2024 13:30

Son Güncelleme Tarihi 11 Ocak 2024 13:30

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından hidroelektrik santralleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, "Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık. 45 milyar kilovatsaat olan üretim kapasitemizi 112 milyar kilovatsaat seviyesine yükselttik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin yüzyılı yapacağız" dedi.

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