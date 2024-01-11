Bakan Yumaklı: Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından hidroelektrik santralleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, "Son 21 yılda 625 hidroelektrik santrali hizmete aldık. 45 milyar kilovatsaat olan üretim kapasitemizi 112 milyar kilovatsaat seviyesine yükselttik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin yüzyılı yapacağız" dedi.

Son 21 yılda 6️⃣2️⃣5️⃣ hidroelektrik santrali hizmete aldık.



4️⃣5️⃣ milyar kilovatsaat olan üretim kapasitemizi 1️⃣1️⃣2️⃣ milyar kilovatsaat seviyesine yükselttik.⚡️



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.… pic.twitter.com/6iqGjBga3b — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) January 11, 2024