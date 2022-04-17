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Banka hisseleri lokomotif oldu Borsa İstanbul uçtu! BIST 100`de yükseliş sürecek mi?
AA
Oluşturma Tarihi: 17 Nisan 2022 11:44
Son Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022 11:58

Banka hisseleri lokomotif oldu Borsa İstanbul uçtu! BIST 100'de yükseliş sürecek mi?

Yeni Türkiye ekonomi modeliyle ihracat yönlü büyüme stratejisi Borsa İstanbul`da BIST 100`e yaradı. Borsada sanayi hisseleri öncülüğünde başlayan ralli banka hisseleri ile taçlandı. Endeks 2022 yılında dünya borsalarından pozitif ayrışarak yatırımcısına yüzde 35 kazanç sağladı. Peki BIST 100`de yükseliş sürecek mi? Uzman isimler yatırımcılar için kritik sorulara cevap verdi.

Uzun yıllar borsanın lokomotifi konumundaki banka hisselerinin mart ayı başında yeniden dümene geçmesiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, rekor üzerine rekor kırarken, özellikle bankalardan beklenen güçlü ilk çeyrek finansal sonuçlarının borsadaki yükselişi desteklemeye devam edebileceği belirtiliyor.

BORSA İSTANBUL 2022 YILINDA YATIRIMCISINA YÜZDE 35 KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, üst üste 7 haftadır yükselirken, yılbaşından bu yana yüzde 35'e yaklaşan getiriyle dünya borsalarından oldukça pozitif ayrışıyor.

BANKA HİSSELERİ LOKOMOTİF OLDU

Banka hisseleri, borsada yılbaşından bu yana yaşanan yükselişte oldukça önemli bir rol oynuyor. İlk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin güçlü tahminler ve bankaların oldukça ucuz olması, borsada yeni rekor beklentilerinin de devam etmesini sağlıyor.

BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 34,28 yükselişle 2.494,37 puana, BIST banka endeksi de yüzde 32,40 artışla 2.112,79 seviyesine yükseldi. Her iki endeks bu hafta kapanış rekorlarını geliştirirken, dolar bazlı getiri BIST 100 endeksinde yüzde 22,96, BIST banka endeksinde yüzde 21,25 oldu.

Banka hisseleri arasında yılbaşından bu yana en fazla getiriyi yüzde 57,2 ile Yapı ve Kredi Bankası sağladı. Şirketin dolar bazlı getirisi yüzde 43,9 oldu.

"DOLAR BAZLI BAKTIĞIMIZDA, ÖNEMLİ ALT DESTEKLERDEN HAREKETİN YENİ BAŞLADIĞINI GÖRMEKTEYİZ"

AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy, BIST 100 endeksindeki yükselişe sınai endeksi başta olmak üzere birçok sektörün destek olduğunu belirterek, "Yeni rekorların her zaman olduğu gibi bir kez daha bankacılık sektörü öncülüğünde kırıldığını görüyoruz." dedi.

BIST 100 endeksinin geçmişte 3 defa dolar bazlı 5 sentlere ulaşmasına öncülük eden bankacılık sektörünün, son yıllarda devamlı ivme kaybettiğini ve dolar bazlı olarak 2001-2004 yıllarındaki çok düşük seviyelere gerilediğini anlatan Paksoy, bu baskıda ana faktör olarak borsanın genelinde hissedilen ancak bankacılık özelinde ciddi payı olan yabancı yatırımcı satışı ve yabancı payının devamlı aşağı yönü azalışının etkili olduğunu vurguladı.

"YABANCI KATKISI İLE YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR"

Paksoy, buna karşın dünya genelinde benzerlerine göre güçlü sayılabilecek finansal sonuçlar ve yabancı payının gelecekte tekrar alış yönünde yer alacağı yönündeki beklentilerin sektör için olumlu sayılabilecek kriterler olarak öne çıktığını, yabancı katkısı olmadan hareketin yukarı yönl�� potansiyelinin sınırlı kalabileceğini söyledi.

Banka hisselerindeki alıcılı seyirde ayrıca ABD ile devam eden stratejik görüşmeler, F-16'ların satışına ilişkin olumlu haber akışı ve Halkbank davası ile ilgili süreçte pozitif sonuç ihtimalinin yükselmesinin etkili olduğunu vurgulayan Paksoy, şunları kaydetti:

"Bankacılık endeksindeki yükselişte asıl katalizörlerden biri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son hamlesi oldu. Tahvil tarafında, doğrudan alımlarla tahvil tarafına uzun zamandır destek veren TCMB'nin, piyasa yapıcı bankalara TCMB'ye Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) satma imkanı tanıması önemli bir adım oldu. Bu imkan, 8 Nisan 2022'den itibaren kullanılabilecek. TCMB, piyasa yapıcı bankalara tanıdığı bu imkan ile bankalara belirli oranda geleceğe dair faiz riskini dengeleme ve likidite imkanlarının genişlemesi gibi birkaç avantaj sunuyor."

"BANKA ENDEKSİ ORTA VE UZUN VADEDE 2.500'LERE KADAR ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL TAŞIYOR"

Cüneyt Paksoy, BIST 100 endeksinin yeni yükselişine devam edebilmesi için banka hisselerinin potansiyeline özellikle konsantre olunması gerektiğini belirterek, teknik açıdan BIST banka endeksinin 2.100 seviyesinin üzerinde kalıcı olması halinde orta ve uzun vadede 2.500'lere kadar önemli bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

Olası satışlarda ise 1.700-1.900 aralığının hem yeni pozisyonlar için alım yeri hem de satışların karşılanma gücü olarak önemli destek bölgesi olarak izlenebileceğini ifade eden Paksoy, "Dolar bazlı baktığımızda ise önemli alt desteklerden hareketin yeni başladığını görmekteyiz. Grafiklerde 150-165 sent bandı hem potansiyel ilk hedef hem de kritik direnç olarak takip edilecektir. Buranın geçilmesi 50 aylık ortalama olan 200-250 sentlere kadar yeni hareket alanı anlamına gelebilir." ifadelerini kullandı.

"BANKALAR İÇİN BİLANÇO DÖNEMİ YENİ KATALİZÖR OLABİLİR"

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan da "Bankaların ilk çeyrek finansal sonuçlarındaki güçlü beklentiler banka hisselerinin borsa performansını olumlu etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Piyasa çarpanlarının gösterdiği güncel iskonto durumuna bakıldığında, banka hisselerinin dünya genelindeki bankalara göre oldukça ucuz olduğunu belirten Erkan, bilanço döneminin banka hisseleri için yeni bir katalizör olabileceğini söyledi.

Erkan, beklentiler dahilinde gerçekleşecek finansal sonuçlarla birlikte olumlu seyrin devam etmesinin beklendiğini, bu durumun BIST 100 endeksinde yeni rekorları da beraberinde getirebileceğini aktardı.

Borsada yükseliş eğiliminin uzun süredir devam ettiğini ve kısa dönemde bazı düzeltmeler olabileceğini belirten Erkan, bu düzeltmelerin borsadaki yükselişin daha sağlıklı olması için gerekli olduğunu vurguladı.

Erkan, buna karşın henüz borsada önemli bir düzeltmenin yaşanmadığını aktararak, genel anlamda Borsa İstanbul'da iyimser hareketin hala önemli potansiyel gösterdiğini kaydetti.

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