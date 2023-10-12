CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 678,7 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 678,7 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 8 milyar 660 milyon lira azalarak 10 trilyon 678 milyar 681 milyon liraya geriledi.

Oluşturma Tarihi 12 Ekim 2023 14:50

Son Güncelleme Tarihi 12 Ekim 2023 14:50

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 6 Ekim itibarıyla 8 milyar 660 milyon lira azaldı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 687 milyar 341 milyon liradan 10 trilyon 678 milyar 681 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalararası dahil geçen hafta 32 milyar 343 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı 13 trilyon 341 milyar 854 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 444,2 MİLYAR LİRAYA GERİLEDİ

Bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı 6 Ekim itibarıyla 4 milyar 434 milyon lira azalışla 1 trilyon 444 milyar 190 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 445 milyar 435 milyon lirası konut, 87 milyar 760 milyon lirası taşıt ve 910 milyar 996 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 815 milyon lira artarak 1 trilyon 242 milyar 798 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 azalışla 961 milyar 257 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 428 milyar 927 milyon lirası taksitli, 532 milyar 330 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 6 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 447 milyon lira artarak 168 milyar 708 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 144 milyar 842 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 547 milyon lira artarak 2 trilyon 305 milyar 78 milyon lira oldu.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 12 Ekim 2023 13:22
API petrol stoklarında artış piyasaları şaşırttı API petrol stoklarında artış piyasaları şaşırttı 12 Ekim 2023 09:02
Japonya’da çekirdek makine siparişleri düştü Japonya'da çekirdek makine siparişleri düştü 12 Ekim 2023 08:59
Gözler ABD’nin tüketici enflasyonuna çevrildi Gözler ABD'nin tüketici enflasyonuna çevrildi 12 Ekim 2023 12:09
Rusya’da enflasyon beklentilerin üzerinde arttı Rusya'da enflasyon beklentilerin üzerinde arttı 12 Ekim 2023 08:57
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 12 Ekim 2023 10:03
Fed üyesinden dikkat çeken faiz açıklaması Fed üyesinden dikkat çeken faiz açıklaması 12 Ekim 2023 08:54
Dört büyüklerden en fazla borç o takımda! Dört büyüklerden en fazla borç o takımda! 11 Ekim 2023 17:13
Küresel piyasalarda gözler ABD’nin enflasyon verilerinde Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde 12 Ekim 2023 09:16
ABD’de mortgage başvuruları arttı ABD'de mortgage başvuruları arttı 11 Ekim 2023 15:55
Beklentilerin üzerinde gerçekleşti: ÜFE artış gösterdi Beklentilerin üzerinde gerçekleşti: ÜFE artış gösterdi 11 Ekim 2023 15:36
Almanya’da enflasyon Rusya-Ukrayna savaşından bu yana en düşük seviyesinde Almanya'da enflasyon Rusya-Ukrayna savaşından bu yana en düşük seviyesinde 11 Ekim 2023 13:48
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,69
%0,7691
ALTIN
1.003,38
%0,338
BORSA
999,10
%-0,0899
DOLAR
998,31
%-0,1692
EURO
1.001,67
%0,1667
ALTIN
1.003,08
%0,3079
BORSA
1.007,25
%0,7252
DOLAR
1.017,24
%1,7241
EURO
988,85
%-1,1146
ALTIN
1.026,06
%2,6062
BORSA
1.030,99
%3,0989
DOLAR
1.021,47
%2,1468
EURO
1.662,16
%66,2163
ALTIN
2.340,38
%134,0384
BORSA
1.487,31
%48,7311
DOLAR
1.630,74
%63,0735
EURO
BİST En Aktif Hisseler