Bianco: ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdı getirisi bu yıl yüzde 5,5'e kadar yükselecek

Bianco Research başkanı olan Jim Bianco, CNBC'nin "Fast Money" programında yaptığı değerlendirmede, "Ekonominin %5 faiz oranlarından zarar gördüğünü düşünmüyorum. Ekonominin %7, belki de %7'nin üzerindeki ipotek oranlarından zarar gördüğünü düşünmüyorum. Bu oranlar yüzünden bir şeylerin bozulduğunu düşünmüyorum" dedi.

Enflasyonun %3 civarında dip yapmasını ve talebin sabit kalmasını getirilerin toparlanması için katalizör olarak gören Bianco, "İkisini topladığınızda %5,5 elde edersiniz. Getiri için %5,5'i buradan buluyorum. Bu nominal GSYH'dir. 10 yıllık getiri nominal GSYH'nin olduğu yere yakın olmalıdır" diye konuştu.

Bianco konuşmasında, "Fed faiz indirimi konusunda biraz daha katı olabilir. Bu faizleri düşürmeyecekleri anlamına gelmiyor. Sadece herkesin söylediği kadar agresif olmayabilir" değerlendirmesini de yaptı.