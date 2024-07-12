Birleşik Krallık hisseleri en kötü ayını yaşıyor

Bireysel yatırımcılar Mayıs ayında Birleşik Krallık hisse senedi fonlarından 1,8 milyar sterlin çektiler ve bu kayıtlara geçen en kötü ayı oldu.

Investment Association verilerine göre, 2016 yılından bu yana perakende yatırımcılar tarafından Birleşik Krallık hisse senedi fonlarından 54 milyar sterlin çekildi ve sadece geçen yıl 13,6 milyar sterlin çıktı.

Son rakamlar, Financial Conduct Authority'nin Birleşik Krallık'ın listeleme kurallarına ilişkin çok beklenen revizyonunun yayınlanmasıyla aynı zamana denk geliyor; bu revizyon, yeni listeleme sayısındaki dramatik düşüş ve New York gibi piyasalara yüksek profilli ayrılmaların ardından Londra'ya daha fazla ilk halka arz çekme çabasının bir parçası.

Yeni kurallar, Brexit'in ardından likiditesi azalan piyasalar ve yüksek büyüme oranına sahip teknoloji hisselerinin yokluğu nedeniyle küresel bir finans merkezi olarak Londra'nın kaderi konusunda Şehir'de büyük endişelerin yaşandığı bir dönemde geldi.