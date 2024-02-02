BIST 100 endeksi, dünyada öne çıkan endeksleri geride bıraktı

Dünya genelinde merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerle dünya borsaları yılın ilk ayında karışık bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi küresel pay piyasaları arasında öne çıktı.

BIST 100 endeksi ocakta yüzde 13,74 yükselerek 8.496,66 puana çıkarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 8.577,35 puana taşıdı. Dolar bazlı incelendiğinde de yüzde 10,47 değer kazanan BIST 100 endeksi böylece 280 puana çıktı.

Yılın ilk ayında, Bankacılık endeksi yüzde 9,72 ve holding endeksi yüzde 15,99 artış kaydetti. Geçen ay tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıranlar yüzde 31,89 ile bilişim, yüzde 26,29 ile turizm ve yüzde 23,91 ile iletişim oldu.

Ocakta, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 96'sı yükselirken, 4'ü değer kaybetti. Bu dönemde en çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Söz konusu dönemde, en fazla yükseliş kaydeden hisseler arasında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yüzde 46,08 artışla dikkati çekerken, onu yüzde 42,24 değer kazancıyla Tatlıpınar Enerji Üretim ve yüzde 42,16 artışla Akfen Yenilenebilir Enerji izledi.

Bu dönemde, yatırımcısını üzen hisseler arasında ise yüzde 29,79 azalışla Qua Granite başı çekerken, Hektaş yüzde 11,34 ve Aksa Akrilik yüzde 9,56 değer kaybetti.

SON 5 YILIN OCAK HİSSELERİ

Son 5 yılın ocak ayları, hisse ve sektör bazlı incelendiğinde, Borsa İstanbul'da son 5 yılın en az 4'ünde endekse göre daha iyi performans gösteren 44 hisse senedi göze çarpıyor.

Sektör endeksleri açısından incelendiğinde halka arz yüzde 6,1, madencilik yüzde 5,3, spor yüzde 4,7, sigorta 4,4, metal eşya makina yüzde 3,1, elektrik yüzde 3,1 ve hizmetler endeksinin yüzde 2,1 ile ortalama getiride BIST 100 endeksine göre son 5 yılın ocak aylarının en az 4'ünde daha iyi bir performans sergiledi.

Escort Teknoloji, Pamel Elektrik, Koray Gayrimenkul, Acıselsan, Tek Art İnşaat, Kuyas Yatırım, Kardemir (B) son 5 yılın ocak aylarının 5'inde de BIST 100 endeksine göre daha güçlü performans gösteren hisseler olarak öne çıktı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından risk iştahını ölçmek için oluşturulan Risk Eğilim Endeksi (REKS) verilerine göre 26 Ocak itibarıyla yabancı yatırımcıların risk iştahı 67,3 ve yerli yatırımcıların risk iştahı 63,3 seviyesinde bulunurken, tüm yatırımcıların risk iştahı 57,5 oldu.

REKS'in 50 seviyesinin üzerinde olması risk iştahının fazla olduğuna işaret ederken, bu seviyenin altı risk iştahının düşük seyrettiği şeklinde yorumlanıyor.

BIST 100 ENDEKSİ, ÖNE ÇIKAN BORSALAR ARASINDA GETİRİ ANLAMINDA ZİRVEDE YER ALDI

Önemli merkez bankaların, yaklaşık 2 yıldır enflasyonla mücadele kapsamında yürüttüğü şahin para politikalarının sonuna geldiğine yönelik beklentiler kuvvetlenirken, bankaların faiz indirim döngüsüne ne zaman gireceğine ilişkin belirsizlikler varlığını koruyor

BIST 100 endeksi, aylık performans açısından bakıldığında, Ocak 2024'te dünya çapında öne çıkan borsalar arasında zirvede yer aldı.

Yılın ilk ayında New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,02, Dow Jones endeksi yüzde 1,22 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,59 artış kaydederken, Asya tarafında Japonya hariç satIş ağırlıklı bir seyir öne çıktı.

Bu dönemde, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 8,43 yükselirken, Çin'de açıklanan verilerin ülkede ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğine işaret etmesiyle Şanghay bileşik endeksi yüzde 6,27 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 9,16 geriledi.

Avrupa borsalarında ise İngiltere'de FTSE 100 endeksi aylık bazda yüzde 1,33 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,91 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,51 yükseldi.

YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Yeni yıla "Yatırımcı Günü" toplantılarıyla başlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL varlıkları desteklemek için adımlar atmayı da sürdürürken, yabancı yatırım kuruluşlarından da Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu değerlendirmeler gelmeye devam etti.

11 Ocak'ta New York'ta gerçekleştiren toplantıda, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya geldi.

Toplantının ardından, J.P. Morgan, uluslararası yatırımcıların, TCMB'nin New York'ta düzenlediği ilk Yatırımcı Gününe yoğun ilgi gösterdiklerini bildirdi.

J.P. Morgan Küresel Makro Araştırma Başkanı Luis Oganes adına yapılan açıklamada, "J.P. Morgan, bu hafta New York'ta düzenlenen ve sabit getirili ve hisse senedi yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilk Yatırımcı Günü'ne ev sahipliği yapmaktan onur duydu." ifadesi kullanıldı.

Geçen yılın sonlarına doğru yoğunlaşan, yabancı yatırım kuruluşlarının TL varlıklar için olumlu değerlendirme raporları, 2024'ün ilk ayında da devam etti.

ABD'li yatırım bankası J.P. Morgan'ın Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) Borç Sermaye Piyasaları Başkanı Stefan Weiler, ekonomi politikalarındaki değişiklikler sonrası uluslararası yatırımcıların Türkiye ile yeniden ilgilendiğini belirterek, bu yıl tüm tahvil ihraçlarında rekor görülebileceğini ve not artırımı için de güçlü bir potansiyel olduğunu bildirdi.

Ayrıca, Norveç'in 1,5 trilyon dolardan fazla değere sahip devlet varlık fonu, 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'deki bazı şirketlerin hisse senetlerine 1 milyar 306 milyon 58 bin dolarlık yatırım yaptı.

Norveç Varlık Fonu'nun, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı yaklaşık 121,7 milyon dolarla Tüpraş alırken, Fonun, Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı yüzde 4,18 ile Mavi Giyim'de bulunuyor.

Öte yandan, geçen yıl mayısta 700 baz puanda bulunan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), ocakta 280-330 bandında dalgalı bir seyir izledi.

Ayrıca, TCMB tarafından yayımlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, yıl başından 26 Ocak haftasına kadar toplamda 65,9 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi.