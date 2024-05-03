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BofA: ABD hisse senetlerindeki boğa piyasası faiz indirimi olmadan da devam eder

Bank of America Corp.'tan Savita Subramanian, ABD hisse senetlerindeki boğa piyasasının Fed'in faiz indirimleri olmadan da devam edeceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 03 Mayıs 2024 08:53

Son Güncelleme Tarihi 03 Mayıs 2024 08:53

Bank of America Corp.'tan Savita Subramanian, sağlam bir ekonominin ABD hisse senetlerindeki boğa piyasasını Fed'in faiz indirimleri olmadan da sürdüreceğini savundu.

Bankanın ABD hisse senedi ve kantitatif strateji başkanı Subramanian, ekonominin ciddi bir gerilemeden kaçınacağı konusunda iyimser. Ancak en büyük zorluğun, enflasyon yüksek kalmaya devam ederken büyümenin yavaşlaması olacağını söyledi.

Subramanian, "Bence makul bir piyasa ortamı, belki alıştığımızdan daha iyi bir büyüme, daha yüksek oranlar ve biraz daha yüksek enflasyon ile yumuşak bir inişe gidiyoruz" dedi.

Subramanian, Fed'in faiz oranlarını Aralık ayı gibi erken bir tarihte ya da muhtemelen bu yıl hiç düşürmeyeceğini düşündüğünü de söyledi.

Subramanian, S&P 500 Endeksi için yılsonu hedefini 5.400 olarak teyit etti. Bu kapanışa göre yaklaşık %8'lik bir kazanç anlamına geliyor.

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